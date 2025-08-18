РФ повторно ударила по нефтебазе SOCAR возле Одессы

Как пишет издание, после серии прямых попаданий возник мощный пожар. Были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение. Объем хранения топлива на базе превышает 16 тысяч кубометров.

Российскую атаку по нефтебазе SOCAR также подтверждают источники РБК-Украина.

Кроме того, вражеский обстрел ударными беспилотниками по региону прокомментировал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар", - заявил Кипер.

По его словам, спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.