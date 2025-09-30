РФ повторно атаковала железнодорожную инфраструктуру Черниговщины: какие поезда задерживаются

Российская федерация повторно нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. Там обесточено одно из направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По данным "Укрзализныци, уже известно об обесточивании на Нежинском направлении. Сейчас все поезда Сумского и Черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а следовательно - с задержками.
"Наиболее значимое отклонение от графика сейчас имеет поезд №143 Сумы - Львов (7 часов). В обратном направлении поезд №144 Львов - Сумы также отправится с опозданием", - сказано в сообщении.
Напомним, россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.
Также 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.
На днях глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.
Сегодня ночью враг российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.