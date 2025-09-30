RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ повторно атаковала железнодорожную инфраструктуру Черниговщины: какие поезда задерживаются

Иллюстративное фото: РФ повторно атаковала железнодорожную инфраструктуру Черниговщины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская федерация повторно нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. Там обесточено одно из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По данным "Укрзализныци, уже известно об обесточивании на Нежинском направлении. Сейчас все поезда Сумского и Черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а следовательно - с задержками.

"Наиболее значимое отклонение от графика сейчас имеет поезд №143 Сумы - Львов (7 часов). В обратном направлении поезд №144 Львов - Сумы также отправится с опозданием", - сказано в сообщении.

 

Удары по железной дороге

Напомним, россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.

Также 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

На днях глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.

Сегодня ночью враг российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяВойна в Украине