Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго"
Известно, что был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью", - сообщили в компании.
Там также напомнили о необходимости информационной тишины и посоветовали во время тревоги избегать приближения к объектам энергетической инфраструктуры,.
Также стоит напомнить, что в "Укрзализныце" утром предупредили об изменениях движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.
Обстрел 30 сентября
Российская армия вечером понедельника, 29 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере и в центре страны.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны также фиксировались в Киевской области - там уже известно о последствиях атаки.