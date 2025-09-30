РФ повторно атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються

За даними "Укрзалізниці, вже відомо про знеструмлення на Ніжинському напрямку. Наразі усі поїзди Сумського та Чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже - із затримками.

"Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми - Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням", - сказано у повідомленні.