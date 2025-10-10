RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ попала в энергообъект на Черниговщине: когда вернут свет

Иллюстративное фото: РФ попала в энергообъект на Черниговщине (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российские военные снова ударили по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА и Telegram "Черниговоблэнерго".

"В который раз под прицелом Нежинщина. Ночью рашисты попали в энергетический объект", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.

Как уточнили в Черниговской ОГА, за прошедшие сутки россияне несколькими волнами осуществляли массированные дроновые атаки на гражданскую инфраструктуру Черниговщины.

 

В частности, в Нежинском районе повреждены локомотив и железнодорожная инфраструктура. Вечером из-за взрыва БпЛА осколочные ранения получил работник "Укрзализныци", который проводил восстановительные работы. Он госпитализирован.

Также ночью на Нежинщине ударный дрон атаковал объект энергоинфраструктуры - это привело к аварийным отключениям части абонентов в нескольких населенных пунктах района. Также повреждения получил еще один инфраструктурный объект. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, возникшие после попаданий.

Сейчас продолжаются восстановительные работы на объектах энергосети. В области действуют графики почасовых отключений. В Нежинском районе - частично пересекаются с аварийными отключениями. При благоприятных условиях энергетики будут увеличивать время без отключений электроснабжения.

 

Обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, использовав ударные дроны и ракеты различных типов. В столице в результате атаки ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Под вражеским огнем оказалось и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Запорожье погиб семилетний мальчик.

По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Владимир Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

