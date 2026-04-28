Проект ГУР МО Украины "Хочу жить" сообщил о масштабных планах России по привлечению иностранцев в армию. В 2026 году речь идет о десятках тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки МО Украины в сети Telegram.
Россия усилила кампанию по набору иностранцев, прежде всего мигрантов. Во всех федеральных округах проведены проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет.
В работе участвовали главное организационно-мобилизационное управление генштаба ВС РФ и структура МВД, отвечающая за регистрацию и гражданство иностранцев.
Военкоматам установили четкие показатели: привлечь к войне против Украины от 0,5% до 3,5% от общего числа иностранцев в каждом регионе. Для этого задействовано 97 пунктов отбора на контракт.
Больше всего таких центров работает в центральном военном округе — 30. В московском и южном округах — по 21, в восточном — 14, меньше всего в ленинградском — 11.
По оценкам, в 2026 году Минобороны РФ планирует привлечь не менее 18 500 иностранцев.
Приоритет отдается гражданам стран Центральной Азии — Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана.
Параллельно ведется работа и за пределами России — в Бангладеш, Чаде, Судане, Бурунди и других бедных странах Африки и Азии.
Помимо официальных пунктов, вербовкой занимаются подконтрольные спецслужбам псевдочастные структуры. Среди них: "редут", "конвой", "вагнер-2", "поток", "русские боевые братья", "факел", "патриот", "пламя", "сокол", "ветераны".
Схемы привлечения включают не только обещания выплат и гражданства, но и давление. Используются уязвимости иностранцев: окончание срока визы, невозможность легализовать пребывание, задержания за миграционные нарушения.
В таких условиях людям предлагают "альтернативу" — участие в войне. Фактически выбор сводится к лишению свободы сроком до 8 лет или подписанию контракта.
Напоминаем, что Россия использует вводящие в заблуждение схемы для привлечения жителей Крыма к службе в армии, обещая им прохождение службы на территории полуострова. Однако на практике таких военнослужащих направляют за его пределы и привлекают к участию в боевых действиях против Украины.
Отметим, что среди российских военных, участвующих в войне против Украины, фиксируется нетипичный рост интереса к оккультным и экстрасенсорным практикам, что может свидетельствовать о снижении доверия к традиционным религиозным институтам, в частности к православной церкви.