Удари по Туапсе Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

ГУР розкрило таємні плани Кремля щодо мобілізації іноземців у 2026 році

16:05 28.04.2026 Вт
2 хв
Іноземцям краще утриматися від поїздок до РФ найближчим часом
aimg Анастасія Никончук
Фото: російські військові (GettyImages)

Проєкт ГУР МО України "Хочу жити" повідомив про масштабні плани Росії щодо залучення іноземців до армії. У 2026 році йдеться про десятки тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки МО України в мережі Telegram.

Читайте також: "Туапсе, у вас пропущений!": все про потрійний удар України по ключовому НПЗ Росії

Масштабна перевірка іноземців

Росія посилила кампанію з набору іноземців, насамперед мігрантів. У всіх федеральних округах проведено перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.

У роботі брали участь головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу ЗС РФ і структура МВС, що відповідає за реєстрацію та громадянство іноземців.

Конкретні плани по регіонах

Військкоматам встановили чіткі показники: залучити до війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Для цього задіяно 97 пунктів відбору на контракт.

Найбільше таких центрів працює в центральному військовому окрузі - 30. У московському і південному округах - по 21, у східному - 14, найменше в ленінградському - 11.

Основні країни для вербування

За оцінками, у 2026 році Міноборони РФ планує залучити щонайменше 18 500 іноземців.

Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.

Паралельно ведеться робота і за межами Росії - у Бангладеш, Чаді, Судані, Бурунді та інших бідних країнах Африки та Азії.

Тиск замість вибору

Крім офіційних пунктів, вербуванням займаються підконтрольні спецслужбам псевдоприватні структури. Серед них: "редут", "конвой", "вагнер-2", "потік", "російські бойові брати", "факел", "патріот", "полум'я", "сокіл", "ветерани".

Схеми залучення включають не тільки обіцянки виплат і громадянства, а й тиск. Використовуються вразливості іноземців: закінчення терміну візи, неможливість легалізувати перебування, затримання за міграційні порушення.

У таких умовах людям пропонують "альтернативу" - участь у війні. Фактично вибір зводиться до позбавлення волі терміном до 8 років або підписання контракту.

Нагадуємо, що Росія використовує схеми, що вводять в оману, для залучення жителів Криму до служби в армії, обіцяючи їм проходження служби на території півострова. Однак на практиці таких військовослужбовців направляють за його межі та залучають до участі в бойових діях проти України.

Зазначимо, що серед російських військових, які беруть участь у війні проти України, фіксується нетипове зростання інтересу до окультних та екстрасенсорних практик, що може свідчити про зниження довіри до традиційних релігійних інститутів, зокрема до православної церкви.

Російська ФедераціяГУРВійна в Україні