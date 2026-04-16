Интересует верность жен и выживание: российские солдаты во время отпусков штурмуют гадалок

18:55 16.04.2026 Чт
3 мин
Нестабильная ситуация в РФ и провальная война стали причиной всплеска мистицизма в России
aimg Антон Корж
Интересует верность жен и выживание: российские солдаты во время отпусков штурмуют гадалок Иллюстративное фото: российские солдаты обращаются к мистическим силам, желая знать, выживут ли они (Getty Images)

Российские военные, которые воюют в Украине, похоже, не очень доверяют православной церкви. Среди них зафиксирован аномальный всплеск интереса к магическим и экстрасенсорным практикам - что РПЦ обычно осуждает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют, что 85% россиян уже имеют опыт магических практик. При этом несмотря на осуждение церковью, россияне все чаще обращаются именно к "мистическим силам".

По данным социологов, из-за военных угроз и геополитической нестабильности количество россиян, верящих в магию, выросло с 33% в 2019 году до почти 50% в 2026-м. Оккультизм стал для населения "инструментом защиты" в условиях стресса.

"Сегодняшние геополитические и экономические вызовы в России и во всем мире усиливают тревогу, провоцируя всплеск мистицизма... В таких условиях, особенно на фоне военных угроз, вера (независимо от того, о каких богах идет речь) превращается в инструмент психологической защиты", - заявила государственная социологическая служба ВЦИОМ.

Более того, россиян интересуют в первую очередь два вопроса. Если речь идет о военных - то это верность жен и выживание на фронте. В ход идет все - от карт таро до амулетов.

"Спрос на хрустальные шары и защитные амулеты в прошлом году вырос более чем вдвое, а продажи осиновых кольев, которые, как говорят, защищают владельца от злых духов, выросли вчетверо", - пишет издание со ссылкой на данные российских компаний, которые ведут торговлю подобными вещами.

Московские гадалки фиксируют аномальный наплыв клиентов среди солдат. Военных интересуют вопросы выживания на фронте, а также верность жен во время их отсутствия. Поскольку проводить ритуалы непосредственно в зоне боевых действий невозможно, обряды совершают во время отпусков оккупантов.

В Русской православной церкви уже отреагировали на ситуацию. Патриарх Кирилл назвал гадания "дьявольской силой" и выступил за запрет рекламы таких услуг.

"В гаданиях присутствует темная сила. Если чудеса связаны с божественной силой и благодатью, то гадание имеет дьявольскую силу", - сказал он в интервью российским пропагандистам из ТАСС.

Потери РФ на войне против Украины

Отметим, что склонность россиян пытаться просить защиты у "мистических сил" не удивляет, если вспомнить потери РФ на войне в Украине. Так, по данным министра обороны Украины Михаила Федорова, россияне теряют сотни солдат на один захваченный квадратный километр территории Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Гили также сказал, что начиная с прошлого месяца, потери российской армии выросли почти на треть. РФ теряет больше солдат, чем может набрать, уже четыре месяца подряд.

По данным аналитиков, темпы набора контрактников в российскую армию продолжают сокращаться с ростом потерь на поле боя. В последнее время все больше указывает на то, что на фоне значительных потерь и снижения темпов набора новобранцев российские власти переходят к скрытой мобилизации населения.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы