РФ не оставляет попыток убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

Фейк россиян об атаке на резиденцию Путина

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

По его словам, в сторону резиденции якобы летел 91 украинский беспилотник.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что такая информация является ложной. Он отметил, что россияне пытаются таким образом сорвать мирные переговоры, поскольку Лавров сделал вброс фактически на следующий день после хорошей встречи главы украинского государства с президентом США Дональдом Трампом.

Путин в тот же день в телефонном разговоре пожаловался Трампу на "атаку на его резиденцию".

Ни европейские страны, ни США пока не обнаружили доказательств заявлениям российских чиновников. При этом вчера, 31 декабря, Трамп репостнул у себя в соцсетях статью с заголовком "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру".

К слову, неназванный американский чиновник рассказал WSJ, что согласно оценке ЦРУ, атаки на резиденцию Путина не было.