UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ не полишає спроб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

Фото: Ігор Костюков, начальник ГРУ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Начальник російського Головного розвідувального управління Ігор Костюков нібито передав представникам США "докази атаки" на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві. У відомстві країни-агресора стверджують, що американському чиновнику передали "матеріали з розшифрованими даними маршрутизації і контролер українського дрона", який був збитий "під час відбиття атаки на резиденцію Путіна".

Примітно, що розшифровку пам'яті навігаційних контролерів даних дронів проводили представники спецслужб РФ.

"Ми хочемо вам передати контролер і опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дасть змогу зняти всі питання і сприятиме встановленню істини", - сказав Костюков на зустрічі з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві.

Фейк росіян про атаку на резиденцію Путіна

Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

За його словами, у бік резиденції нібито летів 91 український безпілотник.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що така інформація є неправдивою. Він зазначив, що росіяни намагаються в такий спосіб зірвати мирні переговори, оскільки Лавров зробив вкидання фактично наступного дня після гарної зустрічі глави української держави з президентом США Дональдом Трампом.

Путін того ж дня в телефонній розмові поскаржився Трампу на "атаку на його резиденцію".

Ані європейські країни, ані США поки що не виявили доказів заявам російських чиновників. При цьому вчора, 31 грудня, Трамп репостнув у себе в соцмережах статтю із заголовком "Заява про "атаку" на Путіна показує, що саме РФ стоїть на шляху до миру".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніАтака дронів