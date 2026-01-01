РФ не полишає спроб переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна

Фейк росіян про атаку на резиденцію Путіна

Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

За його словами, у бік резиденції нібито летів 91 український безпілотник.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що така інформація є неправдивою. Він зазначив, що росіяни намагаються в такий спосіб зірвати мирні переговори, оскільки Лавров зробив вкидання фактично наступного дня після гарної зустрічі глави української держави з президентом США Дональдом Трампом.

Путін того ж дня в телефонній розмові поскаржився Трампу на "атаку на його резиденцію".

Ані європейські країни, ані США поки що не виявили доказів заявам російських чиновників. При цьому вчора, 31 грудня, Трамп репостнув у себе в соцмережах статтю із заголовком "Заява про "атаку" на Путіна показує, що саме РФ стоїть на шляху до миру".