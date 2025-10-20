РФ начала серийное производство авиабомб с дальностью 200 км: детали от ГУР

По его словам, российские разработчики усовершенствовали так называемые универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые устанавливаются на обычные авиабомбы калибром 250, 500, 1500 и 3000 килограммов. Это позволяет придавать боеприпасам управляемости и значительно увеличивать дальность применения.

"Действительно, в течение сентября-октября РФ разрабатывала и сейчас вышла на последовательное боевое опытное использование авиационных бомб с новыми модулями управления. Они предусматривают, что дальность и боевой радиус таких бомб будет равняться около 200 километров", - сообщил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что первые удары новыми боеприпасами уже были зафиксированы по Днепру и другим городам Украины. По данным военной разведки, РФ также пытается повысить помехоустойчивость этих систем против украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Скибицкий подтвердил, что в открытых источниках новые бомбы могут фигурировать под названием "Гром-1" или "Гром-2",

"Название может быть разным - "Гром-1", "Гром-2". Мы говорим о том, что боевые радиусы применения таких бомб будет 150-200 километров. По нашим данным, одни из последних испытаний, которые они провели, - они достигли дальности 193 километра", - пояснил он.

По оценкам украинской разведки, Россия уже переходит к серийному производству этих вооружений, что усиливает воздушную угрозу для прифронтовых регионов и крупных украинских городов.