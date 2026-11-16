ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ подготовилась к удару. Зеленский призвал реагировать на тревоги

20:16 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ подготовилась к удару. Зеленский призвал реагировать на тревоги Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Украинцам в течение вечера, ночи и завтрашнего дня следует реагировать на сигналы ракетной опасности, поскольку РФ готова к новому удару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток реагируйте на сигналы ракетной опасности, пожалуйста", - отметил глава государства.

По словам президента, есть информация, что российские оккупанты подготовились к удару.

"Берегите себя. И они там, в России, должны знать, что на каждое их зло будет наш справедливый ответ", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 16 ноября, Россия ударила по двум предприятиям в Чернигове. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще четыре ранены.

Ранее РФ атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре после удара вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области повреждены объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, утром россияне атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроэнергии остались 52,2 тысячи семей.

Отметим, премьер Сергей Корецкий заявил, что в ноябре Россия может запускать по Украине в 12 раз больше реактивных "Шахедов", чем в октябре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Аналитика
Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины