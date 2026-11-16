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РФ в ноябре может увеличить количество реактивных "Шахедов" в 12 раз, - Корецкий

17:13 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ в ноябре может увеличить количество реактивных "Шахедов" в 12 раз, - Корецкий Фото: Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)
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В ноябре Россия может запускать по Украине в 12 раз больше реактивных "Шахедов", чем в прошлом месяце.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что зима еще не началась, а массированность российских атак возросла в разы.

"И для понимания: в августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России, в ноябре, так как динамика движется, будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами и баллистическими", - сказал Корецкий.

Премьер добавил, что страна-агрессор атакует украинские города и десятками тысяч FPV-дронов на оптоволокне.

"Вот я сегодня утром разговаривал с главой Херсонской ОВА. Каждый день - тысяча атак. Это все - и FPV, и КАБы, и дроны реактивные. Поэтому то, что идут постоянные повреждения и разрушения - это факт", - отметил он.

Напомним, РФ сегодня, 16 ноября, ударила по двум предприятиям в Чернигове. В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четыре - получили ранения.

Ранее страна-агрессор атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре после удара вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области атакованы объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, утром россияне атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроэнергии остались 52,2 тысячи семей.

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