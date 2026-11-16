РФ підготувалась до удару. Зеленський закликав реагувати на тривоги
Українцям протягом вечора, ночі, а також завтрашнього дня слід реагувати на сигнали ракетної небезпеки, оскільки РФ готова до нового удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби реагуйте на сигнали ракетної небезпеки, будь ласка", - зазначив глава держави.
За словами президента, є інформація, що російські окупанти підготувались до удару.
"Бережіть себе. І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, Росія вдарила по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще чотири поранені.
Раніше РФ атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі після удару спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині пошкоджені об’єкти агрологістики та пакування.
Крім того, вранці росіяни атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Внаслідок удару без електроенергії залишилися 52,2 тисячі родин.
Зазначимо, прем'єр Сергій Корецький заявив, що в листопаді Росія може запускати по Україні в 12 разів більше реактивних "Шахедів", ніж у жовтні.