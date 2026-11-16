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РФ підготувалась до удару. Зеленський закликав реагувати на тривоги

20:16 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ підготувалась до удару. Зеленський закликав реагувати на тривоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Українцям протягом вечора, ночі, а також завтрашнього дня слід реагувати на сигнали ракетної небезпеки, оскільки РФ готова до нового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби реагуйте на сигнали ракетної небезпеки, будь ласка", - зазначив глава держави.

За словами президента, є інформація, що російські окупанти підготувались до удару.

"Бережіть себе. І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, Росія вдарила по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще чотири поранені.

Раніше РФ атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі після удару спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині пошкоджені об’єкти агрологістики та пакування.

Крім того, вранці росіяни атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Внаслідок удару без електроенергії залишилися 52,2 тисячі родин.

Зазначимо, прем'єр Сергій Корецький заявив, що в листопаді Росія може запускати по Україні в 12 разів більше реактивних "Шахедів", ніж у жовтні.

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