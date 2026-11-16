РФ підготувалась до удару. Зеленський закликав реагувати на тривоги

Українцям протягом вечора, ночі, а також завтрашнього дня слід реагувати на сигнали ракетної небезпеки, оскільки РФ готова до нового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби реагуйте на сигнали ракетної небезпеки, будь ласка", - зазначив глава держави.

За словами президента, є інформація, що російські окупанти підготувались до удару.

"Бережіть себе. І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, Росія вдарила по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще чотири поранені.

Раніше РФ атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі після удару спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині пошкоджені об’єкти агрологістики та пакування.