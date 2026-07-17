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В РФ за топливный кризис взялись колдуны и маги: предлагают решение проблемы

07:50 17.07.2026 Пт
2 мин
Среди услуг эзотериков обряды, которые якобы помогут экономить горючее.
aimg Юлия Маловичко
В РФ за топливный кризис взялись колдуны и маги: предлагают решение проблемы Фото: экстрасенсы берут от 7 тысяч рублей за свои новые услуги (из открытых источников)
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Кризис с горючим в России набирает обороты, а вместе с ним растет спрос на нетрадиционные способы "решения" проблемы - колдуны, маги и эзотерики начали активно предлагать водителям разные обряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Службу внешней разведки".

По данным СЗРУ, во многих регионах РФ автомобилисты вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10-20 литров бензина. В то же время, российские власти пытаются сдержать кризис с помощью лимитов, талонов, графиков и различных ограничений, однако ситуация остается сложной.

На этом фоне свои услуги активно рекламируют колдуны и эзотерики. За деньги они обещают "заколдовать" автомобиль, чтобы он потреблял меньше горючего. Также россиянам предлагают обряды, чтобы "привлечь" горючее в бак.

Как отмечают в разведке, учитывая цены бензина на черном рынке РФ – от 250 до 500 рублей за литр – подобные услуги для многих россиян выглядят сравнительно доступными.

Так, "отливка воском" для снятия отрицательной энергетики стоит около 1,5 тысячи рублей, установка рунического става – 7 тысяч, а "поиск магических игл" в салоне автомобиля – 9 тысяч рублей.

Кроме того, желающим предлагают приобрести оберег "Медвежья лапка" за 15 тысяч рублей или заказать полноценный магический ритуал с солью и золотым украшением за 16 тысяч рублей.

По словам организаторов таких услуг, обряд якобы способен снизить расход топлива и даже "привлечь" бензин или дизель в топливный бак. В то же время, клиентов предупреждают, что о проведенном ритуале нельзя никому рассказывать, иначе он не сработает.

Напомним, что из-за атак украинских дронов Россия столкнулась с углублением топливного кризиса. Дефицит горючего уже привел к новому скачку розничных цен.

Отметим, что недавно глава Кремля Владимир Путин признал, что удары украинских дронов вызвали "определенные проблемы с нефтепродуктами" в РФ. В то же время, он заверил, что ситуацию якобы удается постепенно стабилизировать.

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