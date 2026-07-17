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У РФ за паливну кризу взялись чаклуни та маги: пропонують вирішення проблеми

07:50 17.07.2026 Пт
2 хв
Серед послуг езотериків обряди, які ніби-то допоможуть економити пальне
aimg Юлія Маловічко
У РФ за паливну кризу взялись чаклуни та маги: пропонують вирішення проблеми Фото: екстрасенси беруть від 7 тисяч рублів за свої нові послуги (з відкритих джерел)
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Криза з пальним у Росії набирає обертів, а разом із нею зростає попит на нетрадиційні способи "вирішення" проблеми - чаклуни, маги та езотерики почали активно пропонувати водіям різні обряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Службу зовнішньої розвідки".

За даними СЗРУ, у багатьох регіонах РФ автомобілісти змушені цілодобово стояти в чергах, щоб заправити лише 10-20 літрів бензину. Водночас російська влада намагається стримати кризу за допомогою лімітів, талонів, графіків і різноманітних обмежень, однак ситуація залишається складною.

На цьому тлі свої послуги активно рекламують чаклуни та езотерики. За гроші вони обіцяють "зачаклувати" автомобіль, щоб він споживав менше пального. Також росіянам пропонують обряди, щоб "притягнути" пальне в бак.

Як зазначають у розвідці, з огляду на ціни бензину на чорному ринку РФ - від 250 до 500 рублів за літр - подібні послуги для багатьох росіян виглядають порівняно доступними.

Так, "відливка воском" для зняття негативної енергетики коштує близько 1,5 тисячі рублів, встановлення рунічного ставу - 7 тисяч, а "пошук магічних голок" у салоні автомобіля - 9 тисяч рублів.

Крім того, охочим пропонують придбати оберіг "Ведмежа лапка" за 15 тисяч рублів або замовити повноцінний магічний ритуал із сіллю та золотою прикрасою за 16 тисяч рублів.

За словами організаторів таких послуг, обряд нібито здатен знизити витрати пального і навіть "притягнути" бензин чи дизель у паливний бак. Водночас клієнтів попереджають, що про проведений ритуал не можна нікому розповідати, інакше він не спрацює.

Нагадаємо, що через атаки українських дронів Росія зіткнулася з поглибленням паливної кризи. Дефіцит пального вже призвів до нового стрибка роздрібних цін.

Зазначимо, що нещодавно глава Кремля Володимир Путін визнав, що удари українських дронів спричинили "певні проблеми з нафтопродуктами" в РФ. Водночас він запевнив, що ситуацію нібито вдається поступово стабілізувати.

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