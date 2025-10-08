ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ обворовывает Украину на культурные ценности: разведка раскрыла детали

Украина, Среда 08 октября 2025 09:22
UA EN RU
РФ обворовывает Украину на культурные ценности: разведка раскрыла детали Фото: разведка рассказала о 178 культурных ценностях, которые украла РФ (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россия обворовывает культурное наследие Украины на оккупированных территориях. Были обнаружены данные о похищении более 170 культурных ценностей, в частности из музея "Каменная Могила".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУ разведки Украины.

Разведка в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions обнародовала данные о 178 ценностях, похищенных россиянами на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, оккупанты:

- похитили более 140 артефактов во время незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического, городище Кадыковское (римский лагерь) и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи";
- вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы" в 2023 году.

"Присваивая украинскую культуру и историю, Россия пытается стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию", - написали в разведке.

В ГУР считают, что документирование преступлений это первый шаг на пути к привлечению к ответственности всех причастных в подобных преступлениях.

Ранее ГУР на портале War&Sanctions обнародовало информацию о 110 ценностях, которые были нелегально выкопаны оккупантами на территории Крыма.

Напомним, накануне Украина вернула обнаруженные в Австралии украинские археологические артефакты. Речь идет о традиционном украшении и элементе оружия.

Также сообщалось, как в Днепре нашли стелу эпохи элеолита - она просто лежала посреди поляны и местные ее использовали для пикников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы