РФ обворовывает Украину на культурные ценности: разведка раскрыла детали

Россия обворовывает культурное наследие Украины на оккупированных территориях. Были обнаружены данные о похищении более 170 культурных ценностей, в частности из музея "Каменная Могила".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУ разведки Украины.

Разведка в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions обнародовала данные о 178 ценностях, похищенных россиянами на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, оккупанты:

- похитили более 140 артефактов во время незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического, городище Кадыковское (римский лагерь) и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи";

- вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы" в 2023 году.

"Присваивая украинскую культуру и историю, Россия пытается стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию", - написали в разведке.

В ГУР считают, что документирование преступлений это первый шаг на пути к привлечению к ответственности всех причастных в подобных преступлениях.

Ранее ГУР на портале War&Sanctions обнародовало информацию о 110 ценностях, которые были нелегально выкопаны оккупантами на территории Крыма.