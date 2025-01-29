В Днепре нашли каменную глыбу фаллической формы, которой более 5000 лет: местные на ней жарили шашлыки

В одном из лесов возле Днепра нашли стелу эпохи энеолита - она просто лежала посреди поляны и местные ее использовали для пикников. По словам работников музея, каменная глыба чем-то похожа на фаллический символ.

Что это за камень и как его оценивают историки и археологи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне ".

Каменную стелу нашел археолог и историк Дмитрий Филимонов во время прогулки по лесу. Он рассказал, что заметил ее случайно и сначала масштабов находки не понимал.

"Она была под землей, только краешек выглядел небольшой. Этого было достаточно, чтобы понять, что это древняя вещь. На ней местные жители шашлыки жарили", - добавил историк.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Днепропетровского музея имени Яворницкого Александр Старик, эта стела датирована третьим тысячелетием до нашей эры - ей примерно пять тысяч лет. Памятник раскопали, но он оказался настолько тяжелым, что загрузить его и перевезти не смогли.



Этой каменной глыбе более 5000 лет (Кадр из видео)

По словам Старика, стелы возрастом в пять тысяч лет являются редкостью для Днепра. Именно эту нашли на территории Игренского полуострова, где есть поселения и могильники эпохи энеолита. Такие сооружения имели культовое значение.

"Они разные по форме, но имеют антропоморфные признаки. Были связаны с особыми традициями духовной жизни, но в основном они участвовали в погребальном обряде", - пояснил руководитель музея.

Сейчас специалисты думают, как доставить памятник на хранение и для этого понадобится подъемник. Далее ее будут тщательно изучать, поскольку у глыбы есть и другая интересная вещь - она имеет фаллическую форму.

"По форме оно вообще напоминает, как бы, человека, но и формы фаллические, каждый видит в меру своей испорченности", - добавил сотрудник музея Ярослав Гураль.