ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Австралии обнаружили и вернули Украине уникальные археологические артефакты

Вторник 07 октября 2025 21:25
UA EN RU
В Австралии обнаружили и вернули Украине уникальные археологические артефакты Иллюстративное фото: в Австралии обнаружили и вернули Украине археологические артефакты (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Наталья Кава

Украина вернула обнаруженные в Австралии украинские археологические артефакты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

В Австралии были обнаружены уникальные археологические предметы: височную подвеску, которая может принадлежать к традиционным украшениям ямной культурно-исторической общности III тыс. до н.э., а также наконечник стрелы периода XII-XIII веков.

Эти объекты были незаконно вывезены из Украины и ввезены в Австралию в конце 2023 года. Они были перехвачены по прибытии в Сидней благодаря сотрудничеству украинской и австралийской таможен и Управления по делам искусств. Впоследствии они были конфискованы в соответствии с Законом Австралии о защите движимого культурного наследия 1986 г.
В Австралии обнаружили и вернули Украине уникальные археологические артефакты

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил особую благодарность правительству Австралии за сотрудничество в перехвате и противодействии преступлению, а также содействие в сохранении и возвращении уникальных украинских артефактов.

"Возвращение украинских артефактов - это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждения исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю", - заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что возвращая культурные ценности, Украина восстанавливает не только отдельные моменты истории, но и право на собственную память, достоинство и культурную преемственность, что является частью нашей борьбы за свободу и будущее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре нашли каменную глыбу фаллической формы, которой более 5000 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Австралия
Новости
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы