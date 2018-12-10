Сенцова переводять із медчастини колонії

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Російські тюремники стверджують, що стан здоров'я Сенцова задовільний

Українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, вирішили перевести з медчастини колонії в загін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як зазначається, в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) по Ямало-Ненецькому автономному окрузі вирішили, що у Сенцова немає серйозних проблем зі здоров'ям.

"За результатами позапланових медичних оглядів, обстежень та лабораторних показників стан здоров'я засудженого Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається", - розповіла начальник прес-служби ФСВП Таміла Дзись.

Вона додала, що Сенцов буде переведений з медичної частини установи в загін для подальшого відбування покарання "відповідно до рекомендацій лікаря". Медики продовжать спостерігати за станом здоров'я політв'язня.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі.

14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку із загрозою "насильницького годування".