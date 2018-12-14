Сущенко може потрапити до лікарні

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Політв'язню поставили діагноз "артеріальна гіпертензія"

Українського журналіста, політв'язня Романа Сущенка можуть відвезти із колонії лікарню для стаціонарного лікування. Про це розповіла донька політв'язня Юлія Сущенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вона зазначила, що Сущенко зателефонував своїм рідним з колонії у п'ятницю, 14 грудня. Він розповів, що лікарі поставили діагноз "артеріальна гіпертензія" та рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто.

"Лікарі колонії поставили батькові попередній діагноз "артеріальна гіпертензія", йому радять пройти додаткове обстеження. Однак через те, що у в'язниці в Утробіно немає необхідного обладнання, батька потрібно везти в інше місто і класти на стаціонар на тиждень. Імовірно, це вже буде після Нового року", - сказала донька.

Також донька розповіла, що у камері Сущенка дуже холодно, він ходить там у верхньому одязі. Політв'язню досі не видали ковдру, яку він придбав ще місяць тому в місцевому магазині.

За словами Юлії Сущенко, наразі залишається невирішеним питання з дозволом щодо відвідування Сущенка його представником в ЄСПЧ Марком Фейгіним.

Нагадаємо, 23 листопада Романа Сущенка у колонії відвідав адвокат. Тоді Сущенко розповів, що із здоров'ям у нього "більш-менш в порядку", і що він чекає вирішення питання про обмін.

Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенка засудили у РФ до 12 років тюрми.