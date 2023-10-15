Выборы в Польше. Экзитполы отдают победу правящей партии, но оппозиция может быть в большинстве
На парламентских выборах в Польше предварительно побеждает правящая партия "Право и Ссправедливость", которую возглавляет Ярослав Качиньский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитпола Ipsos, опубликованного польским RMF24.
По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:
- "Право и справедливость" - 36,8 процента.
- "Гражданская коалиция" - 31,6 процента.
- "Третий путь" - 13 процентов.
- Левые - 8,6 процента.
- "Конфедерация" - 6,2.
Так, партия "Право и справедливость" может получить 200 мест в польском парламенте, "Гражданская коалиция" во главе с экс-президентом Дональдом Туском - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, левые - 30 мест, а "Конфедерация" - 12 мест.
"Результаты экзитполов дают нам четвертую победу в истории нашей партии на парламентских выборах и третью победу подряд. Это большой успех нашей формации и нашего проекта для Польши", - заявил лидер "ПиС" Качиньский.
Однако, польские СМИ отмечают, что в случае, если оппозиционные партии объединятся, они могут получить большинство в польском парламенте - более 231 голоса.
С 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая составляет монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец ПиС.
Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства - в материале РБК-Украина.
Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.
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