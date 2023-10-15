Выборы в Польше. Экзитполы отдают победу правящей партии, но оппозиция может быть в большинстве

На парламентских выборах в Польше предварительно побеждает правящая партия "Право и Ссправедливость", которую возглавляет Ярослав Качиньский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитпола Ipsos, опубликованного польским RMF24 .

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:

"Право и справедливость" - 36,8 процента.

"Гражданская коалиция" - 31,6 процента.

"Третий путь" - 13 процентов.

Левые - 8,6 процента.

"Конфедерация" - 6,2.

Так, партия "Право и справедливость" может получить 200 мест в польском парламенте, "Гражданская коалиция" во главе с экс-президентом Дональдом Туском - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, левые - 30 мест, а "Конфедерация" - 12 мест.

"Результаты экзитполов дают нам четвертую победу в истории нашей партии на парламентских выборах и третью победу подряд. Это большой успех нашей формации и нашего проекта для Польши", - заявил лидер "ПиС" Качиньский.

Однако, польские СМИ отмечают, что в случае, если оппозиционные партии объединятся, они могут получить большинство в польском парламенте - более 231 голоса.

С 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая составляет монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда - также выдвиженец ПиС.

Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства - в материале РБК-Украина.

Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

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