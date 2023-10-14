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Россияне ударили по жилым домам в Бериславе, есть погибшая

Суббота 14 октября 2023 19:04
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Россияне ударили по жилым домам в Бериславе, есть погибшая Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали жилые дома Берислава, что в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры Telegram.

По данным следствия, обстрел произошел около 16:00.

Один из российских снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

При этом отмечается, что данные о других пострадавших уточняются.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки, 13 октября, террористы совершили 117 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. В частности, по административному центру враг выпустил 32 снаряда.

Террористы попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе;
  • библиотеку и предприятие в Херсоне.

В результате обстрелов погиб человек, еще пять - получили ранения.

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