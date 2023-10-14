Россияне ударили по жилым домам в Бериславе, есть погибшая
Российские военные атаковали жилые дома Берислава, что в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры Telegram.
По данным следствия, обстрел произошел около 16:00.
Один из российских снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.
При этом отмечается, что данные о других пострадавших уточняются.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки, 13 октября, террористы совершили 117 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. В частности, по административному центру враг выпустил 32 снаряда.
Террористы попали в:
- жилищные кварталы населенных пунктов области;
- здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе;
- библиотеку и предприятие в Херсоне.
В результате обстрелов погиб человек, еще пять - получили ранения.
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