ВСУ уничтожили еще 880 россиян и около десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 287 770 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 287 770 (+880) человек ликвидировано;

танков - 4948 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 9362 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 6866 (+33) ед.;

РСЗО - 813 (+2) ед.;

средства ПВО - 547 (+0) ед.;

самолетов - 317 (+1) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5269 (+1) ед.;

крылатые ракеты - 1531 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед.;

специальная техника - 976 (+6) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 15.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины ведут наступательные операции на нескольких направлениях. Военным удалось продвинуться на север от Марьинки, а российские террористы тем временем активизировали наступление на Купянско-Лиманском направлении. Враг планирует окружить Купянск.

В частности анализируя российское информационное пространство, аналитики пришли к выводу, что оно разделилось на два лагеря по ситуации возле Авдеевки. Согласно сообщениям от военных блогеров можно сделать выводы о том, что террористы сталкиваются с рядом проблем во время наступления на Авдеевку.