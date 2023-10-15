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ВСУ уничтожили еще 880 россиян и около десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 15 октября 2023 08:10
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ВСУ уничтожили еще 880 россиян и около десятка танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 287 770 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 287 770 (+880) человек ликвидировано;
  • танков - 4948 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9362 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 6866 (+33) ед.;
  • РСЗО - 813 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 547 (+0) ед.;
  • самолетов - 317 (+1) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5269 (+1) ед.;
  • крылатые ракеты - 1531 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед.;
  • специальная техника - 976 (+6) ед.

ВСУ уничтожили еще 880 россиян и около десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 15.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины ведут наступательные операции на нескольких направлениях. Военным удалось продвинуться на север от Марьинки, а российские террористы тем временем активизировали наступление на Купянско-Лиманском направлении. Враг планирует окружить Купянск.

В частности анализируя российское информационное пространство, аналитики пришли к выводу, что оно разделилось на два лагеря по ситуации возле Авдеевки. Согласно сообщениям от военных блогеров можно сделать выводы о том, что террористы сталкиваются с рядом проблем во время наступления на Авдеевку.

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