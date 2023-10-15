ВСУ уничтожили еще 880 россиян и около десятка танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 287 770 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 287 770 (+880) человек ликвидировано;
- танков - 4948 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 9362 (+25) ед.;
- артиллерийских систем - 6866 (+33) ед.;
- РСЗО - 813 (+2) ед.;
- средства ПВО - 547 (+0) ед.;
- самолетов - 317 (+1) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5269 (+1) ед.;
- крылатые ракеты - 1531 (+0) ед.;
- корабли/катера - 20 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9249 (+24) ед.;
- специальная техника - 976 (+6) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 15.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины ведут наступательные операции на нескольких направлениях. Военным удалось продвинуться на север от Марьинки, а российские террористы тем временем активизировали наступление на Купянско-Лиманском направлении. Враг планирует окружить Купянск.
В частности анализируя российское информационное пространство, аналитики пришли к выводу, что оно разделилось на два лагеря по ситуации возле Авдеевки. Согласно сообщениям от военных блогеров можно сделать выводы о том, что террористы сталкиваются с рядом проблем во время наступления на Авдеевку.
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