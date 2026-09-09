Поражены ракетоносители, истребитель и вертолет: "Мадяр" назвал последствия удара по РФ

Стало известно о первых последствиях ночной атаки на Новороссийск и Анапу - под удар попали ракетоносители, палубный истребитель и вертолет окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил специальных операций ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр".

В ночь на 9 сентября украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе в Новороссийске. Под атаку попал ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносители.

Одновременно вблизи Анапы беспилотники уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. А в районе Геленджика украинские дроны поразили два радиолокационных разведочных комплекса:

станцию "Каста 2Е2";

РЛС 92Н6 из состава зенитного ракетного комплекса С-300/С-400.

В Новороссийске горит мазутный терминал

Беспилотники ночью атаковали и сам город Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате ударов на территории мазутного терминала вспыхнул масштабный пожар.

Речь идет о ООО "Новороссийский мазутный терминал" - одно из ключевых предприятий Новороссийского транспортного узла. Оно входит в состав Новороссийского морского торгового порта, крупнейшего морского порта России по объемам перевалки грузов.

Терминал специализируется на хранении и перевалке мазута и светлых нефтепродуктов. Его пропускная способность - около четырех миллионов тонн в год.

Кроме промышленного объекта, огонь опрокинулся по меньшей мере на один многоквартирный жилой дом по улице Куникова.