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Поражены ракетоносители, истребитель и вертолет: "Мадяр" назвал последствия удара по РФ

10:23 09.09.2026 Ср
2 мин
Это еще не все успехи украинских дронов
aimg Елена Чупровская
Поражены ракетоносители, истребитель и вертолет: "Мадяр" назвал последствия удара по РФ Иллюстративное фото: В Новороссийске вспыхнул пожар в результате атаки дронов (Getty Images)
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Стало известно о первых последствиях ночной атаки на Новороссийск и Анапу - под удар попали ракетоносители, палубный истребитель и вертолет окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил специальных операций ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр".

В ночь на 9 сентября украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе в Новороссийске. Под атаку попал ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносители.

Одновременно вблизи Анапы беспилотники уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. А в районе Геленджика украинские дроны поразили два радиолокационных разведочных комплекса:

  • станцию "Каста 2Е2";
  • РЛС 92Н6 из состава зенитного ракетного комплекса С-300/С-400.

В Новороссийске горит мазутный терминал

Беспилотники ночью атаковали и сам город Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате ударов на территории мазутного терминала вспыхнул масштабный пожар.

Речь идет о ООО "Новороссийский мазутный терминал" - одно из ключевых предприятий Новороссийского транспортного узла. Оно входит в состав Новороссийского морского торгового порта, крупнейшего морского порта России по объемам перевалки грузов.

Терминал специализируется на хранении и перевалке мазута и светлых нефтепродуктов. Его пропускная способность - около четырех миллионов тонн в год.

Кроме промышленного объекта, огонь опрокинулся по меньшей мере на один многоквартирный жилой дом по улице Куникова.

Напомним, в Новороссийске зафиксировано масштабное возгорание после серии взрывов в районе портовой инфраструктуры.

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, а местные власти признали лишь сам факт "отражения атаки" беспилотников, не сообщив о разрушениях или пострадавших.

Также мы писали, что Россия в противостоянии в Черном море несет значительно большие потери, чем Украина.

Работа портового комплекса в Новороссийске уже тогда держалась на минимальном уровне, а объемы отгрузок приближались к нулевым.

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