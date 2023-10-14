ua en ru
Сб, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 14 октября 2023 08:06
UA EN RU
ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские военные ликвидировали еще 970 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 286 890 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 286 890 (+970) человек ликвидировано;
  • танков - 4940 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9337 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 6833 (+26) ед.;
  • РСЗО - 811 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 547 (+1) ед.;
  • самолетов - 317 (+1) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5265 (+1) ед.;
  • крылатые ракеты - 1531 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед.;
  • специальная техника - 971 (+4) ед.

ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 14:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытки российских террористов атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились. Наступление врага может превратиться в "биение в бетонную стену".

Между тем наши воины продолжают наступать на нескольких направлениях. Террористы активно обустраивают собственные передовые позиции, минируют, а также строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину