ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 13 октября, украинские военные ликвидировали еще 970 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 286 890 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 286 890 (+970) человек ликвидировано;
- танков - 4940 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 9337 (+24) ед.;
- артиллерийских систем - 6833 (+26) ед.;
- РСЗО - 811 (+0) ед.;
- средства ПВО - 547 (+1) ед.;
- самолетов - 317 (+1) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5265 (+1) ед.;
- крылатые ракеты - 1531 (+0) ед.;
- корабли/катера - 20 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед.;
- специальная техника - 971 (+4) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 14:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытки российских террористов атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились. Наступление врага может превратиться в "биение в бетонную стену".
Между тем наши воины продолжают наступать на нескольких направлениях. Террористы активно обустраивают собственные передовые позиции, минируют, а также строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.
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