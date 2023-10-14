ВСУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 13 октября, украинские военные ликвидировали еще 970 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 286 890 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 286 890 (+970) человек ликвидировано;

танков - 4940 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 9337 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 6833 (+26) ед.;

РСЗО - 811 (+0) ед.;

средства ПВО - 547 (+1) ед.;

самолетов - 317 (+1) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5265 (+1) ед.;

крылатые ракеты - 1531 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9225 (+22) ед.;

специальная техника - 971 (+4) ед. Фото: потери врага по состоянию на 14:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытки российских террористов атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились. Наступление врага может превратиться в "биение в бетонную стену". Между тем наши воины продолжают наступать на нескольких направлениях. Террористы активно обустраивают собственные передовые позиции, минируют, а также строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.