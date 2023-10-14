На побережье Одесской области вынесло морскую мину

На побережье Одесской области вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных Сил совершили контролируемый подрыв и мина була уничтожена.

"Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая этой поре, может повторять подобные неприятные сюрпризы", - говорится в сообщении.