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На побережье Одесской области вынесло морскую мину

Суббота 14 октября 2023 18:33
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На побережье Одесской области вынесло морскую мину Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На побережье Одесской области вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных Сил совершили контролируемый подрыв и мина була уничтожена.

"Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая этой поре, может повторять подобные неприятные сюрпризы", - говорится в сообщении.

Ситуация в Одесской области

В августе в Одессе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.

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