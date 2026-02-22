ua en ru
РФ пыталась оставить Одесскую область без света и тепла: враг бил ночью по энергетике (фото)

Воскресенье 22 февраля 2026 08:08
РФ пыталась оставить Одесскую область без света и тепла: враг бил ночью по энергетике (фото) Фото: спасатели на месте событий в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 22 февраля в очередной раз осуществили массированный обстрел Одесской области. Под ударом дронов снова оказалась энергетика, а на месте попаданий были пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Ночью враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры области, пытаясь оставить людей без света и тепла", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что в результате попадания произошли значительные повреждения и масштабные пожары. Однако они оперативно ликвидировали все очаги пожара.

В то же время Кипер уточнил, что под ударом оказались именно энергетическая инфраструктура. Сейчас идет оценка состояния энергообъектов и устранение последствий.

"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - резюмировал глава областной военной администрации.

Обстрел Одесской области

Напомним, россияне минувшей ночью также обстреливали регион. В частности, оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, в результате чего тот подвергся значительным разрушениям.

Кроме того, той же ночью пострадала городская инфраструктура и несколько жилых домов. По данным местных властей, пострадало учебное заведение.

