РФ намагалась залишити Одещину без світла і тепла: ворог бив вночі по енергетиці (фото)

Фото: рятувальники на місці подій в Одеській області (facebook.com/DSNSODE)

Росіяни в ніч на 22 лютого вчергове здійснили масований обстріл Одеської області. Під ударом дронів знову опинилась енергетика, а на місці влучань були пожежі.

"Вночі ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області, намагаючись залишити людей без світла та тепла", - розповіли у ДСНС. Рятувальники додали, що внаслідок влучання сталися значні пошкодження та масштабні пожежі. Однак вони оперативно ліквідували всі осередки пожежі. Водночас Кіпер уточнив, що під ударом опинилися саме енергетична інфраструктура. Наразі триває оцінка стану енергооб'єктів та усунення наслідків. "На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - резюмував глава обласної військової адміністрації.