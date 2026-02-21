RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне снова атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения

Фото: россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 21 февраля снова атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения.

"Одесская область: враг ночью снова атаковал энергетический объект ДТЭК. Разрушения значительные", - говорится в сообщении.

Энергктики отмечают, что ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - добавили в ДТЭК.

 

Обстрелы энергетики Одесской области

Напомним, в ночь на 21 февраля Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.

В ночь на 17 февраля российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате чего было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.

12 февраля россияне снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.

Ранее, 3 февраля, российские силы также нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.

Энергетики отмечают, что враг целенаправленно продолжает бить по объектам тепловой генерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКОдессаВойна в УкраинеОтключения светаЭнергетики