Одесса готовится к стихии без света и тепла
В Одессе и области после атаки РФ по энергетике все еще критическая ситуация с электро-, тепло- и водоснабжением. Регион готовится к ухудшению погодных условий из-за надвигающегося циклона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОВА и ДТЭК.
Сложная ситуация с энергетикой
По данным Одесской ОГА, по состоянию на вечер энергетическая инфраструктура региона находится в критическом состоянии после ночного обстрела. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания, а все службы работают в усиленном круглосуточном режиме.
В городе разворачивают дополнительные пункты обогрева и палатки помощи для жителей.
Без света остаются более 100 тысяч клиентов
В ДТЭК сообщили, что по состоянию на вечер 17 февраля без электроснабжения остаются около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и части Одесского района области.
"К сожалению, переподключить клиентов от других объектов невозможно - технический резерв уже исчерпан. Единственная причина отключений - последствия энергетического террора. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - говорят в ДТЭК
Энергетики круглосуточно разбирают завалы, обследуют сети и формируют временные схемы питания.
Параллельно ликвидируют последствия непогоды
Одновременно в области продолжается ликвидация последствий подтоплений в Раздельнянском, Березовском и Подольском районах. На местах работают подразделения ГСЧС, дорожные службы, коммунальные предприятия и представители громад.
Власти призывают жителей быть готовыми к дальнейшему ухудшению погодных условий и возможным перебоям с коммунальными услугами.
Напомним, на автодороге М-15 Одесса - Рени из-за ухудшения погодных условий временно вводят ограничения движения автобусов, микроавтобусов и грузовиков в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой.
Также мы писали, что в ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Известно о повреждении гражданских объектов и инфраструктуры.