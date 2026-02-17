ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Одесса готовится к стихии без света и тепла

Одесса, Вторник 17 февраля 2026 22:40
UA EN RU
Одесса готовится к стихии без света и тепла Иллюстративное фото: Одесса готовится к стихии без света и тепла (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Одессе и области после атаки РФ по энергетике все еще критическая ситуация с электро-, тепло- и водоснабжением. Регион готовится к ухудшению погодных условий из-за надвигающегося циклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОВА и ДТЭК.

Читайте также: Одесса, Янтарь и Днепр под ударом: главное о ночной атаке РФ (фото, видео)

Сложная ситуация с энергетикой

По данным Одесской ОГА, по состоянию на вечер энергетическая инфраструктура региона находится в критическом состоянии после ночного обстрела. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания, а все службы работают в усиленном круглосуточном режиме.

В городе разворачивают дополнительные пункты обогрева и палатки помощи для жителей.

Без света остаются более 100 тысяч клиентов

В ДТЭК сообщили, что по состоянию на вечер 17 февраля без электроснабжения остаются около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и части Одесского района области.

"К сожалению, переподключить клиентов от других объектов невозможно - технический резерв уже исчерпан. Единственная причина отключений - последствия энергетического террора. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - говорят в ДТЭК

Энергетики круглосуточно разбирают завалы, обследуют сети и формируют временные схемы питания.

Параллельно ликвидируют последствия непогоды

Одновременно в области продолжается ликвидация последствий подтоплений в Раздельнянском, Березовском и Подольском районах. На местах работают подразделения ГСЧС, дорожные службы, коммунальные предприятия и представители громад.

Власти призывают жителей быть готовыми к дальнейшему ухудшению погодных условий и возможным перебоям с коммунальными услугами.

Напомним, на автодороге М-15 Одесса - Рени из-за ухудшения погодных условий временно вводят ограничения движения автобусов, микроавтобусов и грузовиков в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Также мы писали, что в ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Известно о повреждении гражданских объектов и инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ДТЭК Блэкаут
Новости
Зеленский поручил готовить личную встречу с Путиным
Зеленский поручил готовить личную встречу с Путиным
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"