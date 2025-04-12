РФ пытается найти слабые места на Сумщине: как Силы обороны удерживают линию фронта

На Сумском направлении враг пытается найти слабые места в обороне с помощью малых диверсионных групп. Однако Силы обороны успешно уничтожают все попытки прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера бригады "Стальной кордон" Ивана Шевцова в эфире телемарафона.

"Обстановка на Сумском участке остается достаточно напряженной. Враг практически с начала года постоянно пытается с помощью небольших диверсионных групп в количестве от 3 до 10 человек найти слабые места в линии обороны на государственной границе. Но на сегодня врагу это не удается благодаря силам и средствам, которые имеют на сегодня Силы обороны", - отметил Шевцов.

Он отметил, что все российские диверсионные группы уничтожаются, как непосредственно на подходе к государственной границе, так и уже на территории Украины.

Офицер подчеркнул, что сейчас Силы обороны держат оборону на данном направлении.

"Относительно возможного окружения Сум и вообще реализации вражеских планов - на сегодняшний день у врага ничего не получается. А сил и средств, которые бы указывали на полномасштабное вторжение на территорию Украины через Сумскую область, у врага сейчас нет. С помощью дронов мы ведем разведку приграничья, и большого скопления сил, техники пока у врага нет", - подытожил он.