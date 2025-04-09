Военные опровергают панику: что на самом деле происходит на фронте под Харьковом и Сумами
В последнее время российская армия действительно активизировалась на нескольких ключевых направлениях фронта. Но фактически, это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий на своей странице в Facebook.
Что предшествовало
Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия якобы начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. В частности, в последнее время почти вдвое увеличилось количество наступательных действий со стороны России.
По его словам, Россия снова хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
Что говорит Лиховий
По его словам, действительно, последние несколько недель наблюдается активность врага на отдельных участках фронта. Однако о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.
Противник за прошедшие несколько недель действительно успел усилить давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. Фактически, это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной.
"Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью РФ, и не только на границе) - прибегают к мерам активной обороны и имеют успех", - заявил Лиховий.
Он отметил, что оккупационные планы россиян не являются чем-то новым для Украины. Об этом свидетельствуют как ежедневные штурмовые действия на земле, так и постоянные удары с воздуха.
"На самом деле они уже скоро полгода не способны взять Покровск, Мирноград, полностью захватить Торецк и Часов Яр. Что уж говорить о Сумах и Харькове, где у нас выставлена эшелонированная оборона, подготовлены фортификации, принимаются другие меры для противодействия оккупантам", - написал он.
По данным Генштаба, на фронте с начала суток 9 апреля произошло 54 боевых столкновения. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении.
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 927 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.
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