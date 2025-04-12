РФ намагається знайти слабкі місця на Сумщині: як Сили оборони утримують лінію фронту
На Сумському напрямку ворог намагається знайти слабкі місця в обороні за допомогою малих диверсійних груп. Проте Сили оборони успішно знищують усі спроби прориву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова в ефірі телемарафону.
"Обстановка на Сумській ділянці залишається досить напруженою. Ворог практично з початку року постійно намагається за допомогою невеличких диверсійних груп у кількості від 3 до 10 осіб знайти слабкі місця у лінії оборони на державному кордоні. Але станом на сьогодні ворогу це не вдається завдяки силам і засобам, які мають на сьогодні Сили оборони", - зазначив Шевцов.
Він наголосив, що усі російські диверсійні групи знищуються, як безпосередньо на підході до державного кордону, так і вже на території України.
Офіцер підкреслив, що наразі Сили оборони тримають оборону на даному напрямку.
"Щодо можливого оточення Сум і взагалі реалізації ворожих планів - на сьогоднішній день у ворога нічого не виходить. А сил та засобів, які б вказували на повномасштабне вторгнення на територію України через Сумську область, у ворога зараз немає. За допомогою дронів ми ведемо розвідку прикордоння, і великого скупчення сил, техніки наразі у ворога немає", - підсумував він.
Наступ РФ на півночі України
Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, зросла кількість боїв на всіх основних напрямках.
Президент Володимир Зеленський незадовго до цього також наголошував, що Росія готується до нових наступальних дій на північному кордоні України.
У Генштабі ЗСУ пояснили, що останні декілька тижнів зросла активність ворог на окремих ділянках фронту, але поки про принципові зміни на фронті не йдеться.
Зауважимо, що раніше сьогодні прикордонники назвали ключові загрозливі напрямки для Сумської та Харківської областей.
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