Самые ожесточенные бои - на двух направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Четверг 04 сентября 2025 08:29
Самые ожесточенные бои - на двух направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 180 боевых столкновений с российскими захватчиками. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаки врага

За сутки противник нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара. Для этого было применено 28 ракет и сброшено 118 управляемых авиабомб.

Кроме того, российские войска совершили 5 088 обстрелов, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня, и привлекли 6 104 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье и Веселянка Запорожской области, а также Ольговка на Херсонщине.

Ответ Сил обороны

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также уничтожили три артиллерийские средства противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в целом сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 252 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении вчера произошло семь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Екатериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Уют, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Толстой, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ в войне

В течение российская армия понесла потери в 840 военных.

Силы обороны Украины также уничтожили 4 боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня и 2 средства ПВО.

Кроме того, было ликвидировано 261 беспилотник оперативно-тактического уровня, 22 ракеты и 92 единицы автомобильной техники противника.

