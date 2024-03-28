В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин

Во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"Можно предположить, что под так называемым призывом оккупанты начнут настоящую мобилизацию на захваченных территориях. Россияне хотят бросать украинских мужчин на фронт умирать за Путина", - отметили в горсовете.

При этом местные администрации должны помочь военным комиссариатам и "взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан".

Согласно документу, который разместили местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года.

При этом с первых дней вторжения российские войска делают все для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности, приморский порт. К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, расположенных вне промышленной зоны города. Там оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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