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Оккупанты вербуют заключенных в Луганской области в армию РФ

Украина, Вторник 31 октября 2023 08:38
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Оккупанты вербуют заключенных в Луганской области в армию РФ Фото: заключенных в Луганской области вербуют в армию РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска занимаются вербовкой заключенных на территории временно оккупированной Луганской области. Их хотят "упрятать" в ряды армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Их вербуют в ряды армии РФ, манипулируя чувством обиды на правоохранительные органы Украины", - рассказал он.

По данным главы ОВА, в случае же отказа заключенным грозят худшим отношением со стороны тюремных администраций.

"Особое внимание уделяется тем, кто был осужден по украинскому законодательству и кто еще отбывает наказание. Соответствующие списки уже собраны оккупационной администрацией", - добавил Лысогор.

Мобилизация РФ в оккупированной Луганской области

В сентябре в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях, в том числе и в Херсонской области, заканчивается подготовка к началу мобилизации местного населения. Исключением не стала и Луганская область, где оккупанты раздают повестки даже шахтерам.

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.

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