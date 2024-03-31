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Не хватает оккупантов? Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Москва, Воскресенье 31 марта 2024 13:13
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Не хватает оккупантов? Путин подписал указ о весеннем призыве в армию Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ. Планируется набрать 150 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Весенний призыв в России начнется завтра, 1 апреля, и продлится до 15 июля.

По новым правилам, вступившим в силу в России 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, за исключением тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и находящиеся в запасе.

Согласно указу диктатора, в российскую армию планируют набрать 150 тысяч новобранцев.

Потери армии РФ на войне против Украины

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже 442 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 650 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

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