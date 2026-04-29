РФ может атаковать объекты водозабора, оставляя целые города без воды, - источник

Россия может летом атаковать объекты водозабора, что способно оставить без воды целые города Украины, особенно в прифронтовых и юго-восточных регионах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вода по графику и мобильные водокачки: что может ждать украинцев после летних обстрелов ".

Как рассказал собеседник издания в госструктурах, основной целью оккупантов, могут стать объекты системы водозабора. В каждом населенном пункте они разные.

По его словам, источником воды могут быть реки и иногда подземные скважины. Но преимущественно в украинских населенных пунктах по одному водозабору. Лишь в некоторых крупных городах работают по несколько узлов для забора воды.

"Это означает, что вывод из строя одного объекта может привести к прекращению водоснабжения целого населенного пункта", - отметил он.

Например, восстановление водопровода, который был разрушен в Николаеве еще в 2022 году, длилось несколько лет и стоило более 6 млрд гривен. Централизованное водоснабжение города удалось наладить только в конце 2025 года.

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира также считает, что целями противника в первую очередь могут быть объекты водозабора, а также насосные станции.

Фото: в зоне риска прифронтовые и юго-восточные регионы Украины (инфографика РБК-Украина)

"Насосы сложно найти (для замены), а ремонт займет недели", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Основная уязвимость водных сетей - отсутствие резервных систем забора воды, которые могли бы стать реальной альтернативой на случай разрушения действующей системы.

"У нас часто работает одна система забора. Но даже там, где есть резервная, она находится фактически в одном помещении с основной - буквально в паре метров. Рядом и два насоса - основной и резервный, и две линии передач (для работы насосов - ред.). Если будет попадание, то сразу разрушится все", - отметил Шира.

Сейчас, по информации издания, прорабатывается вопрос установки в населенных пунктах альтернативных водозаборов. Но их строительство и ввод в эксплуатацию практически невозможны до лета - для этого нужно от 9 до 12 месяцев.

Как вариант рассматривается использование мобильных станций водозабора - грубо говоря, мобильных водокачек. Они смогут передвигаться по водоему, откуда берется вода, в районы, где стационарные станции будут выведены из строя.

"Зимой мы использовали мобильные генераторы. По такой же логике мы хотим сделать и с водой. Понятно, что мы будем возить не воду, а оборудование, которое будет перемещаться по рекам и работать как альтернативный водозабор", - сказал собеседник издания.

Часть оборудования для таких станций уже контрактуют, часть производят в Украине. На сегодня можно говорить минимум о 6 станциях. Они будут достаточно высокой мощности - 100-300 тысяч кубометров в сутки. Это достаточно для средних областных центров - Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Винница, Полтава. Для Киева, Одессы, Львова одной установки не хватит.

Мобильные водокачки можно будет запустить в работу значительно быстрее, чем новые стационарные водозаборные объекты.

"Эти станции будут использоваться в трудных обстоятельствах в течение короткого времени. Это будет временное водоснабжение. Безусловно, в таких случаях могут быть некоторые неудобства", - сказал источник.