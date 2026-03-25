РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, он провел селекторное совещание по поводу ситуации в регионах, где были российские удары. Особенное внимание участники уделили Черниговской области, где весь день продолжались работы по ремонту энергообъектов.

Зеленский поручил чиновникам правительства и команде Офиса президента проработать с военными вопрос противовоздушной обороны, в том числе защиту от дронов западных регионов Украины.

"Надо добавить рубежей защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - подчеркнул президент.

Он добавил, что прошелся по ключевым задачам с премьером Юлией Свириденко, главой "Нафтогаза" Сергеем Корецким, министром обороны Михаилом Федоровым и другими чиновниками Кабмина.