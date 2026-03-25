РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
Российские оккупанты хотят в ближайшие месяцы провести операцию против украинских систем водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, он провел селекторное совещание по поводу ситуации в регионах, где были российские удары. Особенное внимание участники уделили Черниговской области, где весь день продолжались работы по ремонту энергообъектов.
Зеленский поручил чиновникам правительства и команде Офиса президента проработать с военными вопрос противовоздушной обороны, в том числе защиту от дронов западных регионов Украины.
"Надо добавить рубежей защиты - это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - подчеркнул президент.
Он добавил, что прошелся по ключевым задачам с премьером Юлией Свириденко, главой "Нафтогаза" Сергеем Корецким, министром обороны Михаилом Федоровым и другими чиновниками Кабмина.
Россия планирует удары по водоснабжению
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 2 марта предупреждал о том, что российские оккупанты готовят удары по трем целям.
По словам главы украинского государства, речь о новой волне атак на инфраструктуру, логистику и водоснабжение.
До этого в сети появились слухи, что Россия хочет атаковать Бортническую станцию аэрации, которая единственная принимает все стоки в столице.