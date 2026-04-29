РФ може атакувати об'єкти водозабору, залишаючи цілі міста без води, - джерело
Росія може влітку атакувати об’єкти водозабору, що здатне залишити без води цілі міста України, особливо у прифронтових та південно-східних регіонах.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вода за графіком і мобільні водокачки: що може чекати на українців після літніх обстрілів".
Як розповів співрозмовник видання в держструктурах, основною метою окупантів, можуть стати об'єкти системи водозабору. У кожному населеному пункті вони різні.
За його словами, джерелом води можуть бути річки й іноді підземні свердловини. Але переважно в українських населених пунктах по одному водозабору. Лише в деяких великих містах працюють по кілька вузлів для забору води.
"Це означає, що виведення з ладу одного об'єкта може призвести до припинення водопостачання цілого населеного пункту", - зазначив він.
Наприклад, відновлення водогону, який було зруйновано в Миколаєві ще 2022 року, тривало кілька років і коштувало понад 6 млрд гривень. Централізоване водопостачання міста вдалося налагодити лише наприкінці 2025 року.
Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира також вважає, що цілями противника насамперед можуть бути об'єкти водозабору, а також насосні станції.
Фото: в зоні ризику прифронтові та південно-східні регіони України (інфографіка РБК-Україна)
"Насоси складно знайти (для заміни), а ремонт займе тижні", - сказав він у коментарі РБК-Україна.
Основна вразливість водних мереж - відсутність резервних систем забору води, які могли б стати реальною альтернативою на випадок руйнування діючої системи.
"У нас часто працює одна система забору. Але навіть там, де є резервна, вона знаходиться фактично в одному приміщенні з основною - буквально за пару метрів. Поруч і два насоси - основний і резервний, і дві лінії передач (для роботи насосів - ред.). Якщо буде потрапляння, то відразу зруйнується все", - зазначив Шира.
Зараз, за інформацією видання, опрацьовується питання встановлення в населених пунктах альтернативних водозаборів. Але їхнє будівництво та введення в експлуатацію практично неможливі до літа - для цього потрібно від 9 до 12 місяців.
Як варіант розглядається використання мобільних станцій водозабору - грубо кажучи, мобільних водокачок. Вони зможуть пересуватися по водоймі, звідки береться вода, в райони, де стаціонарні станції будуть виведені з ладу.
"Взимку ми використовували мобільні генератори. За такою ж логікою ми хочемо зробити і з водою. Зрозуміло, що ми возитимемо не воду, а обладнання, яке переміщатиметься річками і працюватиме як альтернативний водозабір", - сказав співрозмовник видання.
Частину обладнання для таких станцій уже контрактують, частину виробляють в Україні. На сьогодні можна говорити мінімум про 6 станцій. Вони будуть досить високої потужності - 100-300 тисяч кубометрів на добу. Це достатньо для середніх обласних центрів - Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Полтава. Для Києва, Одеси, Львова однієї установки не вистачить.
Мобільні водокачки можна буде запустити в роботу значно швидше, ніж нові стаціонарні водозабірні об'єкти.
"Ці станції будуть використовуватися у важких обставинах протягом короткого часу. Це буде тимчасове водопостачання. Безумовно, у таких випадках можуть бути деякі незручності", - сказало джерело.
Росія готують удари по водопостачанню
Нагадаємо, ще 2 березня президент України Володимир Зеленський попереджав, що російські окупанти можуть готувати удари по об’єктах водопостачання.
Також у мережі з’являлася інформація про можливу загрозу для Бортницька станція аерації - ключового об’єкта, який приймає стоки столиці.
Згодом глава держави знову заявив, що РФ планує найближчими місяцями операції проти систем водопостачання України, і доручив посилити захист відповідної інфраструктури.