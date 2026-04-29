ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ може атакувати об'єкти водозабору, залишаючи цілі міста без води, - джерело

10:01 29.04.2026 Ср
3 хв
Під загрозою 10 областей та столиця
aimg Ірина Глухова aimg Юрій Дощатов
РФ може атакувати об'єкти водозабору, залишаючи цілі міста без води, - джерело Фото: РФ може атакувати об'єкти водозабору (Getty Images)

Росія може влітку атакувати об’єкти водозабору, що здатне залишити без води цілі міста України, особливо у прифронтових та південно-східних регіонах.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вода за графіком і мобільні водокачки: що може чекати на українців після літніх обстрілів".

Читайте також: РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський

Як розповів співрозмовник видання в держструктурах, основною метою окупантів, можуть стати об'єкти системи водозабору. У кожному населеному пункті вони різні.

За його словами, джерелом води можуть бути річки й іноді підземні свердловини. Але переважно в українських населених пунктах по одному водозабору. Лише в деяких великих містах працюють по кілька вузлів для забору води.

"Це означає, що виведення з ладу одного об'єкта може призвести до припинення водопостачання цілого населеного пункту", - зазначив він.

Наприклад, відновлення водогону, який було зруйновано в Миколаєві ще 2022 року, тривало кілька років і коштувало понад 6 млрд гривень. Централізоване водопостачання міста вдалося налагодити лише наприкінці 2025 року.

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира також вважає, що цілями противника насамперед можуть бути об'єкти водозабору, а також насосні станції.

РФ може атакувати об'єкти водозабору, залишаючи цілі міста без води, - джерело

Фото: в зоні ризику прифронтові та південно-східні регіони України (інфографіка РБК-Україна)

"Насоси складно знайти (для заміни), а ремонт займе тижні", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Основна вразливість водних мереж - відсутність резервних систем забору води, які могли б стати реальною альтернативою на випадок руйнування діючої системи.

"У нас часто працює одна система забору. Але навіть там, де є резервна, вона знаходиться фактично в одному приміщенні з основною - буквально за пару метрів. Поруч і два насоси - основний і резервний, і дві лінії передач (для роботи насосів - ред.). Якщо буде потрапляння, то відразу зруйнується все", - зазначив Шира.

Зараз, за інформацією видання, опрацьовується питання встановлення в населених пунктах альтернативних водозаборів. Але їхнє будівництво та введення в експлуатацію практично неможливі до літа - для цього потрібно від 9 до 12 місяців.

Як варіант розглядається використання мобільних станцій водозабору - грубо кажучи, мобільних водокачок. Вони зможуть пересуватися по водоймі, звідки береться вода, в райони, де стаціонарні станції будуть виведені з ладу.

"Взимку ми використовували мобільні генератори. За такою ж логікою ми хочемо зробити і з водою. Зрозуміло, що ми возитимемо не воду, а обладнання, яке переміщатиметься річками і працюватиме як альтернативний водозабір", - сказав співрозмовник видання.

Частину обладнання для таких станцій уже контрактують, частину виробляють в Україні. На сьогодні можна говорити мінімум про 6 станцій. Вони будуть досить високої потужності - 100-300 тисяч кубометрів на добу. Це достатньо для середніх обласних центрів - Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Полтава. Для Києва, Одеси, Львова однієї установки не вистачить.

Мобільні водокачки можна буде запустити в роботу значно швидше, ніж нові стаціонарні водозабірні об'єкти.

"Ці станції будуть використовуватися у важких обставинах протягом короткого часу. Це буде тимчасове водопостачання. Безумовно, у таких випадках можуть бути деякі незручності", - сказало джерело.

Росія готують удари по водопостачанню

Нагадаємо, ще 2 березня президент України Володимир Зеленський попереджав, що російські окупанти можуть готувати удари по об’єктах водопостачання.

Також у мережі з’являлася інформація про можливу загрозу для Бортницька станція аерації - ключового об’єкта, який приймає стоки столиці.

Згодом глава держави знову заявив, що РФ планує найближчими місяцями операції проти систем водопостачання України, і доручив посилити захист відповідної інфраструктури.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Миколаїв Водопостачання Війна в Україні
Новини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ