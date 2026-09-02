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РФ массово уничтожает украинские книги: "взлетят" ли цены на печатные издания

18:42 02.09.2026 Ср
3 мин
В пепел превращаются даже школьные учебники
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Вражеские атаки уничтожили миллионы книг разных издательств (фото иллюстративное: Getty Images)

Масштабные вражеские обстрелы в разных областях уничтожили миллионы экземпляров украинских книг. Издатели признают - стоимость печатных изданий может измениться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мы еще поборемся". Как издательства спасают книги от ударов и почему неизбежно поднимутся цены".

Потери украинских книгоиздателей

Всего за несколько месяцев страна-агрессор уничтожила почти половину годового выпуска книг в Украине.

Только в ночь на 28 августа РФ во время очередной атаки уничтожила книжные тиражы по меньшей мере трех десятков украинских издательств и книжных магазинов на складе "Новой почты" в Святопетровском (в Киевской области).

Тогда пострадали Vivat, "Наш формат", "Ранок", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Книголав", "Лабораторія", BookChef и другие.

"Наши книги находятся у оптовых партнеров и торговых сетей, которые также страдают от российских атак. Поэтому практически каждый день получаем новую информацию о потерях", - рассказала СЕО и соучредитель Vivat Юлия Орлова.

В целом, согласно приблизительным оценкам издателей, потери могут достигать 15 миллионов экземпляров.

Кроме того, из-за вражеских атак на разные города сгорели около 9% новых учебников для украинских школ.

"Чтобы вернуться к предыдущим объемам работы, нужно 3-5 лет... Скорее всего, все названия отпечатать не удастся", - поделился генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Последствия атак РФ для книжного рынка Украины (инфографика: РБК-Украина)

"Взлетят" ли цены на книги в Украине

Ожидается, что на стоимости печатных книг в Украине отразятся:

  • и масштабные убытки издательств;
  • и подорожание логистики.

Кроме того, себестоимость изданий зависит от тиража.

"Чем больший тираж, тем меньшая себестоимость одного экземпляра", - объяснили в издательстве Vivat.

В то же время там добавили, что сейчас боятся:

  • печатать большие тиражи;
  • накапливать значительные остатки на складах.

"Поэтому вынуждены уменьшать тиражи и пытаться как можно быстрее распределять книги между магазинами и клиентами", - отметили в Vivat.

Но меньшие тиражи означают более высокую себестоимость одной книги.

Читайте также: Половина годового рынка под ударом: как обстрелы изменят украинское книгоиздание

Насколько именно будут расти цены, издательству пока что спрогнозировать сложно, ведь многое будет зависеть и от ситуации зимой.

"Предпосылки для дальнейшего роста цен есть. Дорожает печать, логистика, материалы, электроэнергия - и все это напрямую влияет на себестоимость книги", - признали в издательстве "Наш формат".

Так, только за прошлый год их книги в среднем уже подорожали примерно на 20%.

"Насколько цены вырастут дальше - сейчас сказать сложно. Но мы точно будем стараться не переводить все дополнительные расходы на читателя", - рассказали в издательстве.

Не исключают потенциального подорожания книг и в BookChef, ведь издательство также не получило прибыль от утраченных изданий.

"Плюс дорожает логистика. Потому что раньше склады были централизованы, это делало отправку заказов более экономной", - заметил главный редактор BookChef Евгений Широнос.

Он добавил, что сейчас "сложно сказать конкретно о подорожании", поскольку каждый проект рассчитывается индивидуально.

"Пытаемся поднимать цену не более 10-15% в год", - добавил книгоиздатель.

Напомним, ранее мы рассказывали, что издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" нашло новый склад (и когда возобновят отправку).

Кроме того, мы объясняли, грозит ли Украине дефицит книг.

Читайте также, как война изменила книжный рынок в целом.

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