Половина годового рынка под ударом: как обстрелы изменят украинское книгоиздание

Российские обстрелы складов издательств могут иметь длительные последствия для украинского книгоиздания. В отрасли предупреждают о сужении ассортимента, меньших тиражах, подорожании книг и риске закрытия части издательств.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мы еще поборемся". Как издательства спасают книги от ударов и почему неизбежно поднимутся цены".

Потери составляют почти половину годового рынка

По оценкам издателей, только за последние два месяца в Украине могло быть уничтожено около 15 млн. экземпляров книг.

СЕО и соучредитель издательства Vivat Юлия Орлова говорит, что масштабы потерь уже можно назвать кризисными.

"Если считать в целом книги, которые уничтожаются в результате обстрелов в типографиях, на складах, в торговых сетях и книжных магазинах, то, по нашим приблизительным оценкам, речь может идти уже о около 15 млн экземпляров. Это ориентировочно половина от того, что украинский книжный рынок издает за год", - отметила она.

Фото: Какие последствия будут иметь российские обстрелы складов с книгами (инфографика РБК-Украина)

Под угрозой детские книги и нонфикшн

По словам Орловой, из-за финансовых потерь издатели вынуждены будут сосредоточиться на самых продаваемых книгах.

"Чтобы выжить, издатели будут прежде всего печатать те книги, которые имеют наивысшую оборачиваемость. В результате может становиться меньше детских книг, бизнес-литературы, более сложного нонфикшна и других изданий, которые имеют меньшие тиражи, но важны для развития общества. Боюсь, мы можем потерять умного читателя", - подчеркнула она.

В Bookchef также прогнозируют сокращение ассортимента, прежде всего, переводной литературы.

"Издательства будут выбирать беспроигрышные проекты, которые быстро продаются. Тиражи станут меньше. Есть риск уменьшения ассортимента, прежде всего переводной литературы, потому что она затратна в реализации", - говорит главный редактор Евгений Широнос.

Фото: Издатели вынуждены просить поддержки у своих читателей (BookChef/Facebook)

Печати придется ждать дольше

Дополнительную нагрузку ждет и типографии. В издательстве "Наш формат" объясняют, что предприятиям придется одновременно перепечатывать уничтоженные тиражи и школьные учебники.

"Издательствам, которые потеряли готовые тиражи, нужно будет их перепечатывать, и вспомним еще уничтоженные школьные учебники, которые нужно будет заново издать. Поэтому очереди действительно могут стать длиннее", - говорят в издательстве.

Издатели отмечают, что без доступных кредитов, страхования и государственных программ поддержки часть независимых игроков может не пережить кризис из-за нехватки средств на возобновление производства.