Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" нашло новый склад: когда возобновят отправку книг

Издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" после уничтожения склада и потери большого количества книг нашло новое помещение для работы. Команда уже загружает его книгами и надеется возобновить отправку заказов на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства в Instagram.

Восстановление работы

"Мы нашли новый склад, сейчас активно готовим его и загружаем книгами. Надеемся, уже со следующей недели снова начнем отправлять заказы", - говорится в сообщении.

Ранее издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" сообщало об уничтожении склада, потере книг и значительных убытках. После этого читатели оставляли под сообщением слова поддержки и делились воспоминаниями о книгах издательства.

По словам команды, само сообщение потом удалило Instagram, а вместе с ним исчезли и комментарии пользователей.

Несмотря на потери, издательство планирует продолжить работу.

"И еще раз благодарим каждого, кто заказывал, заказывает и будет заказывать наши книги. Это очень важно для нас" - отметили в издательстве.

Если подготовка склада завершится по плану, отправку заказов возобновят уже на следующей неделе.

Атаки на склады издательств

Напомним, что в ночь на 28 августа Россия уничтожила склад с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Также этой ночью в Святопетровском в Киевской области сгорел склад с тысячами книг популярных украинских издательств.

Огонь уничтожил продукцию издательства Vivat и его партнеров - книжных магазинов Readeat и Book.ua, товар которых там хранился.

Vivat сразу заявил, что не будет останавливать работу. Офлайн-книжные издательства открыты, а электронные и аудиокниги доступны для заказов.