Сгорели тысячи книг: Россия ударила по складу популярных издательств в Киевской области
В Святопетровском Киевской области во время атаки сгорел склад с тысячами книг популярных украинских издательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издательство Readeat и Vivat .
Что произошло со складом Vivat
Склад издательства размещался на территории "Новой почты" в Святопетровском. Пожар там еще тушат, а масштаб потерь еще уточняют.
Помимо книг самого Vivat, огонь уничтожил и продукцию партнеров - книжных магазинов Readeat и Book.ua, также хранивших там свой товар.
Как сейчас работает издательство
Несмотря на потерю склада, Vivat не останавливает работу. Офлайн-книжные издательства открыты, а электронные и аудиокниги остаются доступными для читателей.
Интернет-магазин Readeat сообщил, что отправка заказов приостановлена. В компании объяснили, что им нужно время, чтобы оценить последствия атаки и понять, как возобновить отправки.
"Каждая коробка была чьим-то ожиданием, подарком, давно вожделенной книгой", - написали в Readeat.
Оффлайн-книжные магазины Readeat, несмотря на это, тоже продолжают работать.
Новая волна атак началась еще в 18.00 27 августа. Россия выпустила по Украине 164 дрона - преимущественно ударные БпЛА типа Shahed, часть из которых были реактивными.
Ночью на 28 августа беспилотники и управляемые авиабомбы ударили по нескольким областям.
Как сообщало РБК-Украина, кроме склада в Святопетровском, враг попал в терминал "Новой почты" в Сумах, гипермаркет "Эпицентр" в Запорожье, а в Харьковской области из-за удара погиб человек.
А силам противовоздушной обороны, по данным Воздушных сил ВСУ, удалось сбить 137 из 164 выпущенных дронов.