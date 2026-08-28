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Сгорели тысячи книг: Россия ударила по складу популярных издательств в Киевской области

11:30 28.08.2026 Пт
2 мин
Издательства рассказали о масштабах потерь
aimg Елена Чупровская
Сгорели тысячи книг: Россия ударила по складу популярных издательств в Киевской области Фото: последствия удара по складу (t.me/readeat_official)
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В Святопетровском Киевской области во время атаки сгорел склад с тысячами книг популярных украинских издательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издательство Readeat и Vivat .

Что произошло со складом Vivat

Склад издательства размещался на территории "Новой почты" в Святопетровском. Пожар там еще тушат, а масштаб потерь еще уточняют.

Помимо книг самого Vivat, огонь уничтожил и продукцию партнеров - книжных магазинов Readeat и Book.ua, также хранивших там свой товар.

Как сейчас работает издательство

Несмотря на потерю склада, Vivat не останавливает работу. Офлайн-книжные издательства открыты, а электронные и аудиокниги остаются доступными для читателей.

Интернет-магазин Readeat сообщил, что отправка заказов приостановлена. В компании объяснили, что им нужно время, чтобы оценить последствия атаки и понять, как возобновить отправки.

"Каждая коробка была чьим-то ожиданием, подарком, давно вожделенной книгой", - написали в Readeat.

Оффлайн-книжные магазины Readeat, несмотря на это, тоже продолжают работать.

Новая волна атак началась еще в 18.00 27 августа. Россия выпустила по Украине 164 дрона - преимущественно ударные БпЛА типа Shahed, часть из которых были реактивными.

Ночью на 28 августа беспилотники и управляемые авиабомбы ударили по нескольким областям.

Как сообщало РБК-Украина, кроме склада в Святопетровском, враг попал в терминал "Новой почты" в Сумах, гипермаркет "Эпицентр" в Запорожье, а в Харьковской области из-за удара погиб человек.

А силам противовоздушной обороны, по данным Воздушных сил ВСУ, удалось сбить 137 из 164 выпущенных дронов.

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