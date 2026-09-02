РФ масово знищує українські книжки: чи "злетять" ціни на друковані видання

Масштабні ворожі обстріли у різних областях знищили мільйони примірників українських книжок. Видавці визнають - вартість друкованих видань може змінитись.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ми ще поборемось". Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціни".
Всього за кілька місяців країна-агресор знищила майже половину річного обсягу випуску книг в Україні.
Лише в ніч проти 28 серпня РФ під час чергової атаки знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському (в Київській області).
Тоді постраждали Vivat, "Наш формат", "Ранок", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Книголав", "Лабораторія", BookChef та інші.
"Наші книжки знаходяться у гуртових партнерів і торгових мережах, які також потерпають від російських атак. Тому практично щодня отримуємо нову інформацію про втрати", - розповіла СЕО та співзасновниця Vivat Юлія Орлова.
В цілому, згідно з приблизними оцінками видавців, втрати можуть сягати 15 мільйонів примірників.
Крім того, через ворожі атаки на різні міста згоріли близько 9% нових підручників для українських шкіл.
"Щоб повернутися до попередніх обсягів роботи треба 3-5 років... Скоріш за все, всі назви віддрукувати не вдасться", - поділився генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.
Очікується, що на вартості друкованих книг в Україні відіб'ються:
Крім того, собівартість видань залежить від накладу.
"Чим більший наклад, тим меншою є собівартість одного примірника", - пояснили у видавництві Vivat.
Водночас там додали, що зараз бояться:
"Тому змушені зменшувати наклади і намагатися якомога швидше розподіляти книжки між магазинами та клієнтами", - зауважили у Vivat.
Але менші наклади означають вищу собівартість однієї книжки.
Наскільки саме зростатимуть ціни, видавництву поки що спрогнозувати важко, адже багато чого буде залежати й від ситуації взимку.
"Передумови для подальшого зростання цін є. Дорожчає друк, логістика, матеріали, електроенергія - і все це напряму впливає на собівартість книжки", - визнали у видавництві "Наш формат".
Так, лише за минулий рік їхні книги в середньому вже подорожчали приблизно на 20%.
"Наскільки ціни зростуть далі - зараз сказати складно. Але ми точно намагатимемося не перекладати всі додаткові витрати на читача", - розповіли у видавництві.
Не виключають потенційного здорожчання книг і у BookChef, адже видавництво також не доотримало прибуток від втрачених видань.
"Плюс дорожчає логістика. Бо раніше склади були централізовані, це робило відправлення замовлень економнішим", - зауважив головний редактор BookChef Євген Широнос.
Він додав, що зараз "важко сказати конкретно про здорожчання", оскільки кожен проєкт розраховується індивідуально.
"Намагаємося піднімати ціну не більше 10-15% на рік", - додав книговидавець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" знайшло новий склад (і коли відновлять відправлення).
Крім того, ми пояснювали, чи загрожує Україні дефіцит книжок.
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