РФ ударила по складам "Новой почты" и повредила производство в Киевской области

В ночь на 28 августа россияне атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине Киевской области. Атака продолжалась: после первого попадания враг нанес еще два удара по этой же локации, пока на месте продолжалась ликвидация пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Белогородского сельского совета Антона Овсиенко.

Тактика повторных ударов

По словам Овсеенко, враг атаковал склады "Новой почты" и повредил расположенное рядом производство в Святопетровском.

Почти через час после первого попадания, когда спасатели уже тушили пожар, по той же локации нанесли еще два удара - специалисты успели отойти в более безопасное место. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда, полиция и коммунальные службы. Глава общины лично находится на месте и настоятельно просит жителей не приближаться к зоне удара из-за опасности повторных атак.

Фото: последствия российских ударов по Белогородской общине в Киевской области (facebook.com/anton.ovsiienko)

Из-за значительного задымления жителей Святопетровского и близлежащих территорий просят закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. Также 28 августа временно ограничили движение по части улицы Киевской в направлении Боярки, а также по части улиц Индустриальная и Чорновила в Святопетровском.