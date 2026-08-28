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РФ ударила по складам "Новой почты" и повредила производство в Киевской области

07:25 28.08.2026 Пт
2 мин
Враг бил трижды - спасатели успели отойти перед новыми попаданиями
aimg Екатерина Коваль
РФ ударила по складам "Новой почты" и повредила производство в Киевской области Фото: последствия атаки на Святопетровское 28 августа (facebook.com/anton.ovsiienko)
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В ночь на 28 августа россияне атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине Киевской области. Атака продолжалась: после первого попадания враг нанес еще два удара по этой же локации, пока на месте продолжалась ликвидация пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Белогородского сельского совета Антона Овсиенко.

Тактика повторных ударов

По словам Овсеенко, враг атаковал склады "Новой почты" и повредил расположенное рядом производство в Святопетровском.

Почти через час после первого попадания, когда спасатели уже тушили пожар, по той же локации нанесли еще два удара - специалисты успели отойти в более безопасное место. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда, полиция и коммунальные службы. Глава общины лично находится на месте и настоятельно просит жителей не приближаться к зоне удара из-за опасности повторных атак.

Фото: последствия российских ударов по Белогородской общине в Киевской области (facebook.com/anton.ovsiienko)

Из-за значительного задымления жителей Святопетровского и близлежащих территорий просят закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. Также 28 августа временно ограничили движение по части улицы Киевской в направлении Боярки, а также по части улиц Индустриальная и Чорновила в Святопетровском.

Вечером, 27 августа, стало известно, что после первого ночного удара область подверглась еще 28 повторным атакам - спасатели продолжали ликвидировать масштабные пожары под угрозой новых обстрелов.

Ночью россияне совершили массированную атаку на логистическую инфраструктуру Киевщины , повредив или уничтожив распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

Досталось и другим регионам. В полдень дрон атаковал гипермаркет в Основянском районе Харькова – погиб один человек, еще пятеро получили ранения. В общей сложности, по данным Воздушных сил, с 07:00 россияне выпустили по Украине около 140 ударных беспилотников , более 100 из которых – реактивные.

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