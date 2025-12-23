РФ массированно ударила дронами по пограничью Сумщины: в регионе перебои со светом

В Сумской области перебои с электричеством в результате массированной атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram .

По его данным, российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине.

Атаки на Сумскую область

Ранее РБК-Украина писало, что в Институте изучения войны (ISW) раскрыли цель атак РФ на приграничные районы Сумщины и Харьковщины.

По данным аналитиков, армияр РФ проводит так называемую "новую кампанию когнитивной войны" в Сумской и Харьковской областях для того, чтобы создать впечатление разрушения украинской линии фронта. Россия пытается усилить позиции на фоне возможных мирных переговоров с Западом.

Ранее в информационном пространстве распространялись сообщения о вероятном прорыве российских войск через государственную границу в Сумской области и их продвижении к селу Грабовское.

Также заявлялось, что оккупанты могли принудительно вывезти более полусотни местных жителей в Россию якобы для проведения "фильтрационных мероприятий", а также двигаться в направлении других населенных пунктов.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 гражданских жителей села Грабовское в Сумской области. По его словам, людей удерживали без возможности связи и в ненадлежащих условиях, а уже 20 декабря принудительно перевезли на территорию РФ.