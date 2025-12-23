РФ массированно ударила дронами по пограничью Сумщины: в регионе перебои со светом
В Сумской области перебои с электричеством в результате массированной атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.
Этой ночью север Сумщины под массированными атаками вражеских беспилотников, сообщил Олег Григоров.
По его данным, российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине.
Предварительно, люди не пострадали.
В атакованных районах наблюдаются перебои с электроснабжением.
Атаки на Сумскую область
Ранее РБК-Украина писало, что в Институте изучения войны (ISW) раскрыли цель атак РФ на приграничные районы Сумщины и Харьковщины.
По данным аналитиков, армияр РФ проводит так называемую "новую кампанию когнитивной войны" в Сумской и Харьковской областях для того, чтобы создать впечатление разрушения украинской линии фронта. Россия пытается усилить позиции на фоне возможных мирных переговоров с Западом.
Ранее в информационном пространстве распространялись сообщения о вероятном прорыве российских войск через государственную границу в Сумской области и их продвижении к селу Грабовское.
Также заявлялось, что оккупанты могли принудительно вывезти более полусотни местных жителей в Россию якобы для проведения "фильтрационных мероприятий", а также двигаться в направлении других населенных пунктов.
Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 гражданских жителей села Грабовское в Сумской области. По его словам, людей удерживали без возможности связи и в ненадлежащих условиях, а уже 20 декабря принудительно перевезли на территорию РФ.