В ISW раскрыли цель атак РФ на приграничные районы Сумщины и Харьковщины

Армияр РФ проводит так называемую "новую кампанию когнитивной войны" в Сумской и Харьковской областях для того, чтобы создать впечатление разрушения украинской линии фронта. Россия пытается усилить позиции на фоне возможных мирных переговоров с Западом.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW проанализировали боевую активность российских войск в районе Грабовского в Сумской области и Сотницкого Казачка в Харьковской области. По их оценке, Кремль может подавать эти локальные атаки на приграничные села как элемент якобы нового широкомасштабного наступления, чтобы подкрепить ложный нарратив об общем коллапсе украинской обороны.

В то же время в ISW отмечают: реальных признаков быстрого обвала фронта нет, а победа России не является неизбежной.

Аналитики отмечают, что российские войска не создали условий для масштабного наступления через международную границу на севере Украины. Институт не обнаружил доказательств подготовки или способности РФ провести значительную наступательную операцию в этом регионе.

"Значительная часть приграничной зоны Сумской и Харьковской областей, включая район Грабовского, находится в состоянии покоя с конца лета 2025 года. Линия фронта вблизи Сотницкого Казачка находится в состоянии покоя с лета 2024 года", - говорится в отчете.

Новые провокации РФ

По прогнозу ISW, в ближайшие дни или недели Россия может осуществить новые ограниченные атаки через границу в рамках этой кампании когнитивной войны, чтобы повлиять на ход мирных переговоров. Кремль и российские медиа, вероятно, будут сопровождать такие действия громкими заявлениями, подавая их как начало нового наступления.

"Появление новых небольших тактических атак на северной линии фронта и усиленная российская информационная агитация вокруг такой деятельности не будут свидетельствовать о фактическом новом крупном наземном наступлении. Основной целью этих тактических атак является достижение информационного эффекта, а не захват территории в рамках более широкого наступления", - говорят аналитики.

В ISW добавляют, что их оценка может измениться только в случае, если российские силы начнут подготовку полноценных наземных операций - в частности, переброску дополнительных подразделений в зону ответственности Северной группировки войск. По состоянию на сейчас таких признаков нет, отмечают аналитики.