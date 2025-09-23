РФ будет массированно атаковать энергетику перед отопительным сезоном, - глава "Нафтогаза"

Россия, скорее всего, будет массированно атаковать энергетические объекты Украины перед отопительным сезоном и зимой.

Об этом заявил генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По его словам, российские удары по энергетическим объектам Украины начали усиливаться в феврале этого года, уничтожив около 42 процентов суточной добычи газа в течение двух месяцев.

А в течение июня и июля, "нефтепереработка была полностью уничтожена".

Корецкий сообщил, что кое-что из этого уже восстановлено, но "Нафтогаз" готовится к новому раунду атак.

"Скорее всего, Россия теперь будет массированно атаковать энергетические объекты перед отопительным сезоном и зимой. Это терроризм, чистый и понятный", - отметил он.